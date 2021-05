Sostegni, in arrivo assegno fino a 800 euro al mese per i genitori separati (Di giovedì 6 maggio 2021) Un fondo ad hoc per aiutare i genitori separati o divorziati in difficoltà a causa della pandemia da coronavirus a garantire la continuità dell’assegno di mantenimento. Lo prevede un emendamento al decreto Sostegni riformulato e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. La modifica prevede l’istituzione di un fondo per il 2021 per l’erogazione di una parte o dell’intero assegno fino a un massimo di 800 euro al mese. Bonus 800 euro genitori separati, cos’è Nell’ottica di aiutare le famiglie in difficoltà, il governo ha previsto nel Sostegni bis un fondo da 10 milioni di euro per il 2021 per i genitori separati e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) Un fondo ad hoc per aiutare io divorziati in difficoltà a causa della pandemia da coronavirus a garantire la continuità dell’di mantenimento. Lo prevede un emendamento al decretoriformulato e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. La modifica prevede l’istituzione di un fondo per il 2021 per l’erogazione di una parte o dell’interoa un massimo di 800al. Bonus 800, cos’è Nell’ottica di aiutare le famiglie in difficoltà, il governo ha previsto nelbis un fondo da 10 milioni diper il 2021 per ie ...

