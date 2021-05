“So chi sono e agiremo”. Denise Pipitone, l’accusa pesantissima di Piera Maggio. La conferma a ‘Chi l’ha visto’ (Di giovedì 6 maggio 2021) Denise Pipitone, nuove indagini della Procura di Marsala (Trapani) sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo di cui si sono perse le tracce il primo settembre del 2004. Oggi è stata ascoltata come persona informata sui fatti Maria Angioni, la ex pm di Marsala che all’epoca si occupò della vicenda. Il caso era recentemente tornato alla ribalta grazie alla televisione russa, dove Olesya Rostova, una ragazza della stessa età che avrebbe ora Denise Pipitone aveva lanciato un appello tramite una trasmissione per ritrovare la madre biologia. Al termine di una serie di puntate sul caso – che avevano visto anche la partecipazione di Giacomo Frazzitta, l’avvocato della mamma di Denise, Piera Maggio – il gruppo sanguigno di Olesya era poi risultato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021), nuove indagini della Procura di Marsala (Trapani) sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo di cui siperse le tracce il primo settembre del 2004. Oggi è stata ascoltata come persona informata sui fatti Maria Angioni, la ex pm di Marsala che all’epoca si occupò della vicenda. Il caso era recentemente tornato alla ribalta grazie alla televisione russa, dove Olesya Rostova, una ragazza della stessa età che avrebbe oraaveva lanciato un appello tramite una trasmissione per ritrovare la madre biologia. Al termine di una serie di puntate sul caso – che avevano visto anche la partecipazione di Giacomo Frazzitta, l’avvocato della mamma di– il gruppo sanguigno di Olesya era poi risultato ...

Advertising

LegaSalvini : Attilio Fontana: 'Io avevo suggerito un anno fa, prima che scoppiasse la pandemia, di imporre quarantene per chi ar… - fabiochiusi : Ma come è possibile che non ci sia *alcun* dibattito su una cosa simile? Ci sono questioni scientifiche, tecniche,… - AmiciUfficiale : Alessandro si confronta con i compagni dopo aver espresso chi sono per lui i finalisti #Amici20 - Tinatz89 : RT @sparlosuttutto: comunque Tommaso è un ragazzo che merita, ha talento ma è gestito male, è un burattino e questo mi spiace, deve liberar… - robygnocchi : Sono estremamente voglioso di uccelli ho una voglia matta di cazzo di pompini e di essere inculato da 1 o più… -

Ultime Notizie dalla rete : chi sono Giornata Mondiale della Password: come proteggere i profili online ... anche se non sono state violate: in teoria ogni anno al massimo dovremmo cambiare tutte le nostre ... Altrimenti, come è facile intuire, chi trova il file trova il tesoro. La quinta regola d'oro per ...

Il ministro Bianchi dice che a settembre tutti gli studenti saranno in classe Occorrerà avere tutti i docenti in cattedra, ma ci sono oltre 200mila insegnanti precari. Si ... Sui precari bisogna tener conto delle diverse situazioni: chi ha specializzazioni, chi ha già superato ...

Taddia-Grassucci, Chi sono? ANSA Nuova Europa Pandemia, dopo un anno riapre il cinema Politeama: «Senza festa ma abbiamo già tante prenotazioni» TERNI Si torna in sala. Da oggi al Politeama, che è tornato a chiamarsi Lucioli, riprendono le proiezioni. Si torna al cinema con due spettacoli: il primo alle 17, ed il secondo alle ...

Dalle coltellate nella notte al fine pena mai: il caso Cerciello Ergastolo in primo grado per Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth, che ricorreranno in appello: la storia della tragica morte di Mario Cerciello Rega ...

... anche se nonstate violate: in teoria ogni anno al massimo dovremmo cambiare tutte le nostre ... Altrimenti, come è facile intuire,trova il file trova il tesoro. La quinta regola d'oro per ...Occorrerà avere tutti i docenti in cattedra, ma cioltre 200mila insegnanti precari. Si ... Sui precari bisogna tener conto delle diverse situazioni:ha specializzazioni,ha già superato ...TERNI Si torna in sala. Da oggi al Politeama, che è tornato a chiamarsi Lucioli, riprendono le proiezioni. Si torna al cinema con due spettacoli: il primo alle 17, ed il secondo alle ...Ergastolo in primo grado per Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth, che ricorreranno in appello: la storia della tragica morte di Mario Cerciello Rega ...