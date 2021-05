Roma, De Rossi possibile vice di Mourinho? L’indiscrezione (Di giovedì 6 maggio 2021) Daniele De Rossi sta studiando a Coverciano per ottenere la qualifica UEFA A e potrebbe entrare nello staff tecnico di Mourinho Josè Mourinho ha già ben in mente quello che sarà il suo staff nell’avventura alla Roma. Il tecnico portoghese vorrebbe anche 1-2 figure che conoscano già l’ambiente e possa dargli un aiuto in pià. La figura di Daniele De Rossi farebbe al caso dello Special One. L’ex centrocampista giallorosso sta studiando per ottenere la qualifica UEFA A da allenatore e – secondo Il Messaggero – dovrebbe lasciare il ruolo di collaboratore tecnico di Mancini in Nazionale, ma per il momento la società smentisce il suo ritorno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Daniele Desta studiando a Coverciano per ottenere la qualifica UEFA A e potrebbe entrare nello staff tecnico diJosèha già ben in mente quello che sarà il suo staff nell’avventura alla. Il tecnico portoghese vorrebbe anche 1-2 figure che conoscano già l’ambiente e possa dargli un aiuto in pià. La figura di Daniele Defarebbe al caso dello Special One. L’ex centrocampista giallorosso sta studiando per ottenere la qualifica UEFA A da allenatore e – secondo Il Messaggero – dovrebbe lasciare il ruolo di collaboratore tecnico di Mancini in Nazionale, ma per il momento la società smentisce il suo ritorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

