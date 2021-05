Pomeriggio 5, Barbara d’Urso crolla: l’intervista con la mamma di Luana D’Orazio (Di giovedì 6 maggio 2021) Pomeriggio cinque La conduttrice campana non riesce a trattenere le lacrime nel corso del collegamento con la madre della giovane vittima Pubblicato su 6 Maggio 2021 Nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha avuto ospite in collegamento la madre di Luana D’Orazio, la 22enne che pochi giorni fa è morta sul luogo di lavoro. In una fabbrica tessile di Montemurlo (comune toscano in provincia di Prato), la ragazza (mamma di un bimbo di 5 anni) è rimasta impigliata in un orditoio che l’ha risucchiata non lasciandole scampo. Una tragedia finita su tutte le prime pagine dei quotidiani e nei servizi dei vari tg nazionali, e che ha riacceso i riflettori sul problema mai del tutto risolto in Italia relativo alla sicurezza sul ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021)cinque La conduttrice campana non riesce a trattenere le lacrime nel corso del collegamento con la madre della giovane vittima Pubblicato su 6 Maggio 2021 Nel corso della puntata odierna diCinque,ha avuto ospite in collegamento la madre di, la 22enne che pochi giorni fa è morta sul luogo di lavoro. In una fabbrica tessile di Montemurlo (comune toscano in provincia di Prato), la ragazza (di un bimbo di 5 anni) è rimasta impigliata in un orditoio che l’ha risucchiata non lasciandole scampo. Una tragedia finita su tutte le prime pagine dei quotidiani e nei servizi dei vari tg nazionali, e che ha riacceso i riflettori sul problema mai del tutto risolto in Italia relativo alla sicurezza sul ...

