"Per anni mi sono sentita abbandonata", Justine Mattera ricorda commossa la malattia di sua sorella (Di giovedì 6 maggio 2021) La showgirl, come riportato da Leggo, ha dichiarato: "A 13 anni mai sorella Jessica si è ammalata del linfoma di Hodgkin, erano gli anni 80 e c'era un bassa possibilità di sopravvivenza. Mia madre ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 6 maggio 2021) La showgirl, come riportato da Leggo, ha dichiarato: "A 13maiJessica si è ammalata del linfoma di Hodgkin, erano gli80 e c'era un bassa possibilità di sopravvivenza. Mia madre ...

Advertising

virginiaraggi : Oltre 40 appartenenti al clan Gambacurta sono stati condannati dal Tribunale di Roma, per circa 370 anni di reclusi… - ClaMarchisio8 : Nessuno di noi poteva immaginare quello che sarebbe successo dopo quel 6 maggio di 9 anni fa. Ma ora che lo sappiam… - fattoquotidiano : Leu presenta alla Camera proposta di legge per “sciogliere gruppi e partiti di carattere fascista”: “Negli ultimi a… - JJuventinaa : RT @ClaMarchisio8: Nessuno di noi poteva immaginare quello che sarebbe successo dopo quel 6 maggio di 9 anni fa. Ma ora che lo sappiamo, do… - PaperinikEdonna : RT @boni_castellane: Tso a 18 anni per una mascherina e ricovero coatto di una settimana? No qualcosa non torna... -