Oroscopo Ariete del giorno: previsioni del giorno 06/05/2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) Questo potrebbe essere il momento ideale per dimostrare le tue capacità a lavoro, perché Venere, il pianeta del denaro, si trova nella tua casa dei guadagni e oggi si collegherà con l'intraprendente Plutone nella tua casa della carriera. Grazie alle tue abilità e al tuo ingegno potresti riuscire a far colpo su qualcuno di importante, forse il tuo capo o un altro superiore. La tua passione per il lavoro e la tua immaginazione saranno inarrestabili. Potresti anche riuscire ad approfondire i rapporti con i tuoi colleghi grazie all'eccitazione che saprai trasmettere. Amica.

