’O Zulù 99 Posse | Avevo scelto l’autodistruzione con la droga Ero arrivato a 130 chili

(Di giovedì 6 maggio 2021) Trent’anni di carriera da festeggiare e tante novità per il 2021. I 99si raccontano al Corriere della Sera attraverso la voce del leader ’O, all’anagrafe Luca Persico. Il gruppo musicale, formatosi nel 1991, è in uscita col nuovo brano Comanda la gang e racconta gli esordi: “La nostra rivoluzione è accaduta tra l’89 e il 95, con gli sconquassi che ha comportato la caduta del muro”. Alla domanda “qualcuno ha raccolto la vostra eredità?”, il leader dei 99replica: “Nel mainstream non credo, ma quel che abbiamo costruito è più vivo che mai”. “Sono molto soddisfatto del cinquantenne che sono. Quando20 anni arrivare ai 50 mi pareva fantascienza”, racconta Luca Persico che nell’ultima fase della sua vita ha vissuto grandi cambiamenti: “Cinque o sei anni fa pesavo 130, ne ho ...