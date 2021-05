MotoGP | un tratto dell’autodromo di Imola sarà intitolato a Fausto Gresini

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il Consiglio comunale diha dato il via libera per intitolare un‘Enzo e Dino Ferrari’ di. Un gesto per ricordare il manager, scomparso a causa del Covid-19 all’età di 60 anni, e per unirsi al cordoglio della famiglia. “L’uomo ha lasciato un grande vuoto nella comunità imolese, per la quale ha sempre dato il massimo rappresentando un simbolo sportivo – si legge – e vuole essere omaggiato nel migliore dei modi”. La mozione è stata concordata con il Pd e Coraggiosa. SportFace.

Il Consiglio comunale di Imola ha approvato la mozione per intitolare a Fausto Gresini un tratto dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari ... a capo del team Gresini presente anche in MotoGP, vuole rendere ...Il Consiglio comunale di Imola ha dato il via libera per intitolare un tratto dell'Autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola a Fausto Gresini.