Milan, Dalot: “Il legame con Leao? Vi racconto come mi ha convinto a venire a Milano” (Di giovedì 6 maggio 2021) Diogo Dalot fa il punto sulla sua prima stagione al Milan.Arrivato in prestito dal Manchester United, il duttile terzino sinistro che aveva incantato Josè Mourinho sta disputando un'ottima annata con indosso la casacca rossonera. Non dalla frequente spinta ma con discrete doti difensive, il giovane classe '99 sembrerebbe aver convinto a pieno la dirigenza Milanista a riscattarlo dai Red Devils e proseguire il suo percorso sportivo in quel di Milano.VIDEO Milan, De Jong: “Ecco cosa amo dell’Italia. Futuro in rossonero? Ho un sogno”Nel canonico format 'A casa di...' ideato da Milan Tv, il numero 5 rossonero ha trattato a 360° del suo primo anno al Milan e in Serie A. Diverse le curiosità raccontate dal giocatore portoghese, tra le quali il rapporto ... Leggi su mediagol (Di giovedì 6 maggio 2021) Diogofa il punto sulla sua prima stagione al.Arrivato in prestito dal Manchester United, il duttile terzino sinistro che aveva incantato Josè Mourinho sta disputando un'ottima annata con indosso la casacca rossonera. Non dalla frequente spinta ma con discrete doti difensive, il giovane classe '99 sembrerebbe avera pieno la dirigenzaista a riscattarlo dai Red Devils e proseguire il suo percorso sportivo in quel dio.VIDEO, De Jong: “Ecco cosa amo dell’Italia. Futuro in rossonero? Ho un sogno”Nel canonico format 'A casa di...' ideato daTv, il numero 5 rossonero ha trattato a 360° del suo primo anno ale in Serie A. Diverse le curiosità raccontate dal giocatore portoghese, tra le quali il rapporto ...

Advertising

DAZN_IT : Come vedete @DalotDiogo ai fornelli? ???? ‘A casa di Dalot' è su Milan TV, disponibile su #DAZN - Mediagol : #Milan, Dalot: 'Il legame con Leao? Vi racconto come mi ha convinto a venire a #Milano' - ferrante_pie : RT @MilanNewsit: The Sun - Milan, il Manchester Utd aspetta offerta da 17 milioni per il riscatto di Dalot - sportli26181512 : Milan, la situazione disciplinare dei rossoneri in vista della Juventus: Domenica sera, alle 20:45, il Milan affron… - MilanLiveIT : ??#Milan - 17 milioni per #Dalot! ??#MercatoMilan -