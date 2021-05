Mercenario messinese combattente in Ucraina, amico del 'Generalissimo' (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - Un combattente Mercenario messinese al fianco delle milizie filo-russe nel conflitto in Ucraina. E' ritenuto in stretti rapporti con "il Generalissimo", ossia il livornese Andrea Palmeri, già destinatario di un mandato di arresto europeo in quanto ritenuto responsabile di arruolamento e reclutamento di mercenari a scopo terroristico-eversivo e associazione per delinquere. Il 28enne messinese adesso è al centro delle indagini e dell'operazione "Ivan" dei carabinieri del Ros che, con il supporto dei comandi provinciali di Messina e Lodi, hanno avviato le procedure per l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Messina. Il giovane, dopo essere stato reclutato in Italia, ha combattuto in cambio di un corrispettivo economico al fianco ... Leggi su agi (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - Unal fianco delle milizie filo-russe nel conflitto in. E' ritenuto in stretti rapporti con "il", ossia il livornese Andrea Palmeri, già destinatario di un mandato di arresto europeo in quanto ritenuto responsabile di arruolamento e reclutamento di mercenari a scopo terroristico-eversivo e associazione per delinquere. Il 28enneadesso è al centro delle indagini e dell'operazione "Ivan" dei carabinieri del Ros che, con il supporto dei comandi provinciali di Messina e Lodi, hanno avviato le procedure per l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Messina. Il giovane, dopo essere stato reclutato in Italia, ha combattuto in cambio di un corrispettivo economico al fianco ...

