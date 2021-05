La notte del destino. Dialogo tra Melloni e Pallavicini (Di giovedì 6 maggio 2021) Si chiama Laylatu al-Qadr, ovvero “notte del destino”. È la notte per eccellenza del mese santo dei musulmani, il Ramadan, quello in cui digiunano dal cibo materiale di giorno, ma non di notte, fino all’alba, quando il digiuno ricomincia. Il significato di questa “notte del destino”, che arriva proprio adesso, è stato al centro di uno stimolante confronto tra l’imam Yahya Pallavicini, presidente della Coreis, e il professor Alberto Melloni, tra i più noti storici del cristianesimo, promosso dall’Istituto Italiano di Cultura, Abu Dhabi. È la città dove è stato firmato lo storico documento per la fratellanza da Francesco e dall’imam dell’Università islamica di al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb e che promuove iniziative in tutto il mondo per favorire la migliore ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 maggio 2021) Si chiama Laylatu al-Qadr, ovvero “del”. È laper eccellenza del mese santo dei musulmani, il Ramadan, quello in cui digiunano dal cibo materiale di giorno, ma non di, fino all’alba, quando il digiuno ricomincia. Il significato di questa “del”, che arriva proprio adesso, è stato al centro di uno stimolante confronto tra l’imam Yahya, presidente della Coreis, e il professor Alberto, tra i più noti storici del cristianesimo, promosso dall’Istituto Italiano di Cultura, Abu Dhabi. È la città dove è stato firmato lo storico documento per la fratellanza da Francesco e dall’imam dell’Università islamica di al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb e che promuove iniziative in tutto il mondo per favorire la migliore ...

