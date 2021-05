Internazionali d’Italia 2021: Moroni conquista la wild card per le qualificazioni (Di giovedì 6 maggio 2021) Gian Marco Moroni conquista la wild card per le qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2021, che scatteranno sabato sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il tennista romano, sconfitto nelle pre-qualificazioni della 78esima edizione del torneo, avrà comunque la possibilità di giocare le qualificazioni del torneo per accedere al main draw. Moroni infatti beneficia della wild card lasciata libera da Marco Cecchinato, entrato direttamente in tabellone in seguito al forfeit di Sebastian Korda. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Gian Marcolaper ledegliBNL, che scatteranno sabato sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il tennista romano, sconfitto nelle pre-della 78esima edizione del torneo, avrà comunque la possibilità di giocare ledel torneo per accedere al main draw.infatti beneficia dellalasciata libera da Marco Cecchinato, entrato direttamente in tabellone in seguito al forfeit di Sebastian Korda. SportFace.

