Inter, Lautaro: “Vicino al Barcellona ma restare è stata la scelta giusta” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Sono stato molto Vicino al Barcellona, ??ne ho parlato anche con Leo Messi ma loro avevano problemi economici e ho deciso di restare. E’ stata una scelta giusta perché sono riuscito a vincere lo scudetto“. Queste le dichiarazioni di Lautaro Martinez che ai microfoni di ESPN Argentina racconta di essere stato Vicino al club blaugrana. Ma non solo: nel suo passato anche due no al Real Madrid: “C’era Solari nel Real Madrid Castilla ed è venuto a cercarmi. Ero appena arrivato al Racing e non avevo voglia di andare molto lontano. La seconda volta quando non giocavo tanto nel Racing sono venuti a cercarmi e mi hanno offerto a firmare un contratto, ma non mi sentivo pronto”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) “Sono stato moltoal, ??ne ho parlato anche con Leo Messi ma loro avevano problemi economici e ho deciso di. E’unaperché sono riuscito a vincere lo scudetto“. Queste le dichiarazioni diMartinez che ai microfoni di ESPN Argentina racconta di essere statoal club blaugrana. Ma non solo: nel suo passato anche due no al Real Madrid: “C’era Solari nel Real Madrid Castilla ed è venuto a cercarmi. Ero appena arrivato al Racing e non avevo voglia di andare molto lontano. La seconda volta quando non giocavo tanto nel Racing sono venuti a cercarmi e mi hanno offerto a firmare un contratto, ma non mi sentivo pronto”. SportFace.

