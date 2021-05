Ferrari Guinness World Record 2021 | caccia al record al via

Advertising

Sabrina_Marrano : Ferrari Guinness World Record 2021: si scaldano i motori per la sfida del pilota Fabio Barone a Google Maps -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Guinness

Si scaldano i motori per ilWorld Record 2021 , l'impresa che vedrà protagonista il pilota Fabio Barone nella sfida a Google Maps con l'obiettivo di percorrere nel minor tempo possibile la distanza di oltre 4.Ecco l'impresa: "World Record 2021" Per tornare a iscriverea caratteri d'oro nel libro ufficiale del record, diamo un'occhiata all'impresa: si tratta di percorrere, nel ...Fabio Barone tenta l'impresa. Da roma a Capo Nord, in meno di 49 ore, in una sfida entusiasmante al crono fissato da Google Maps a bordo di una Ferrari F8 Tributo ...La prossima estate, una F8 Tributo con al volante il recordman Fabio Barone tenterà un’impresa da Guinness dei Primati: battere il navigatore di Google che copre 4.400 km in meno di 49 ore.