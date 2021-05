Di Maio | “Un libero accesso ai brevetti sui vaccini anti Covid”

(Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA – “Serve unaisui. È una corsa contro il tempo e c’è bisogno della collaborazione di tutti per evitare di essere travolti dalle varidel virus”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook il ministro degli affari esteri, Luigi Di(foto). “Ogni Stato – aggiunge – deve avere le stesse opportunità ed è fondamentale, dava questa emergenza, liberalizzare la produzione. L’annuncio dell’Amministrazione Biden, favorevole alla sospensione dei, è un segnale molto importante. L’Italia c’è, l’Europa non perda questa occasione e dimostri di essere unita e coraggiosa”. L'articolo L'Opinionista.

