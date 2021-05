Ddl Zan, Pillon (Lega): "Forzature inaccettabili. Certi partiti prendono ordini da Fedez" (Di giovedì 6 maggio 2021) "Oggi c'è stata una forzatura regolamentare a mio avviso inaccettabile. Hanno voluto togliere di mezzo i loro stessi disegni di legge, che avevano voluto accorpare al ddl Zan, e tutto questo è costato due ore e mezzo di discussione. Io non capisco come queste parti politiche continuino a prendere ordini da Fedez, come se tutto il mondo girasse introno al ddl Zan", risponde così al Foglio Simone Pillon, uno dei principali oppositori della legge sull'omotransfobia. Anche per questo la Lega ha presentato insieme al centrodestra un disegno di legge alternativo sul tema. Per Andrea Ostellari, presidente commissione giustizia Senato "il nostro testo, ovviamente discute, in una prospettiva nuova la problematica delle violenze e quindi credo sia un contributo utile alla discussione". Sulla stessa linea anche Gabriella ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 maggio 2021) "Oggi c'è stata una forzatura regolamentare a mio avviso inaccettabile. Hanno voluto togliere di mezzo i loro stessi disegni di legge, che avevano voluto accorpare al ddl Zan, e tutto questo è costato due ore e mezzo di discussione. Io non capisco come queste parti politiche continuino a prendereda, come se tutto il mondo girasse introno al ddl Zan", risponde così al Foglio Simone, uno dei principali oppositori della legge sull'omotransfobia. Anche per questo laha presentato insieme al centrodestra un disegno di legge alternativo sul tema. Per Andrea Ostellari, presidente commissione giustizia Senato "il nostro testo, ovviamente discute, in una prospettiva nuova la problematica delle violenze e quindi credo sia un contributo utile alla discussione". Sulla stessa linea anche Gabriella ...

