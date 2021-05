Cuore Inter, i prodotti ufficiali in regalo ai bambini ricoverati (Di giovedì 6 maggio 2021) L’Inter vince anche lo Scudetto della solidarietà. La società nerazzurra “torna a dedicare un pensiero speciale a tutti i bambini ricoverati nei reparti di Pediatria degli ospedali dell’area Metropolitana di Milano e lo fa in collaborazione con Lenovo, Global Technology Partner del Club”, si legge sulla nota apparsa sul sito ufficiale del club nerazzurro. Poi ancora: “Vista l’impossibilità, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale ancora in corso, di replicare le tradizionali attività di incontro e di invito allo stadio dei giovani pazienti ricoverati negli ospedali del territorio, il Club – insieme a Lenovo – ha deciso di inviare loro una serie di prodotti ufficiali dell’Inter, per colorare di nerazzurro la degenza in ospedale. Un gesto di vicinanza e attenzione che ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) L’vince anche lo Scudetto della solidarietà. La società nerazzurra “torna a dedicare un pensiero speciale a tutti inei reparti di Pediatria degli ospedali dell’area Metropolitana di Milano e lo fa in collaborazione con Lenovo, Global Technology Partner del Club”, si legge sulla nota apparsa sul sito ufficiale del club nerazzurro. Poi ancora: “Vista l’impossibilità, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale ancora in corso, di replicare le tradizionali attività di incontro e di invito allo stadio dei giovani pazientinegli ospedali del territorio, il Club – insieme a Lenovo – ha deciso di inviare loro una serie didell’, per colorare di nerazzurro la degenza in ospedale. Un gesto di vicinanza e attenzione che ...

