Covid, domani la decisione sul cambio di colore delle Regioni: ecco le anticipazioni (Di giovedì 6 maggio 2021) Arriverà nel pomeriggio di domani, venerdì 7 maggio, la nuova decisione sui cambi di colore delle Regioni, sulla base della valutazione della Cabina di Regia dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 sul territorio nazionale. Le nuove fasce di rischio entreranno in vigore da lunedì 10 maggio. Dal momento che i dati preliminari sono in miglioramento, gran parte delle Regioni potrà rimanere in giallo. Attualmente, in questa fascia rientrano: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e le province autonome di Bolzano e di Trento. Tuttavia altre Regioni, attualmente in rosso o ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) Arriverà nel pomeriggio di, venerdì 7 maggio, la nuovasui cambi di, sulla base della valutazione della Cabina di Regia dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di-19 sul territorio nazionale. Le nuove fasce di rischio entreranno in vigore da lunedì 10 maggio. Dal momento che i dati preliminari sono in miglioramento, gran partepotrà rimanere in giallo. Attualmente, in questa fascia rientrano: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e le province autonome di Bolzano e di Trento. Tuttavia altre, attualmente in rosso o ...

RegLombardia : #LNews #pianovaccinazioni Dal 10 maggio aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dei cittadini della fascia di e… - Corriere : Piano di vaccinazioni a tappeto per le isole: domani Capraia e le Eolie - regionepiemonte : Domani sul portale - agenziaimpress : #Isole #CovidFree, da domani #vaccini a tutti gli abitanti di #Capraia. Poi toccherà a #Giglio e #Giannutri… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Da domani ( 7 maggio ) a domenica sarà possibile prenotare ulteriori primi appuntamenti per la vaccinazione anti Covid nelle… -