Corruzione alla polizia stradale: tutti liberi a 5 mesi dagli arresti Il Giorno Corruzione alla polizia stradale: tutti liberi a 5 mesi dagli arresti di Stefania Totaro Tutti liberi, a cinque mesi dagli arresti, gli indagati per il presunto malaffare alla polizia stradale di Seregno. E pende ancora un ricorso in Cassazione per demolire, dove ancora ...

