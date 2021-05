Coppa Italia, c’è l’annuncio sullo sponsor: sarà Crypto.com (Di giovedì 6 maggio 2021) La Lega Serie A ha annunciato che Crypto.com sarà il nuovo sponsor ufficiale della Coppa Italia La Lega Serie A, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che Crypto.com sarà il nuovo sponsor ufficiale della Coppa Italia 2020-2021. «Lega Serie A e Crypto.com hanno annunciato oggi di aver raggiunto un importante accordo di partnership in occasione della Finale di Coppa Italia 2021 che vedrà scendere in campo l’Atalanta e la Juventus il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Lega Serie A è orgogliosa di essere la prima Lega calcistica a siglare un contratto di sponsorizzazione con una piattaforma di criptovalute e NFT. La collaborazione prenderà ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) La Lega Serie A ha annunciato che.comil nuovoufficiale dellaLa Lega Serie A, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che.comil nuovoufficiale della2020-2021. «Lega Serie A e.com hanno annunciato oggi di aver raggiunto un importante accordo di partnership in occasione della Finale di2021 che vedrà scendere in campo l’Atalanta e la Juventus il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Lega Serie A è orgogliosa di essere la prima Lega calcistica a siglare un contratto diizzazione con una piattaforma di criptovalute e NFT. La collaborazione prenderà ...

Advertising

AleAntinelli : Guardiamo la Coppa d’Inghilterra e ogni anno ripetiamo quanto sia unica è bella. Poi riserviamo la Coppa Italia solo a squadre di A e B. - MarcoBellinazzo : Sempre nel solco il 'calcio è del popolo' il Consiglio della @SerieA ha appena deciso il nuovo format della Coppa I… - LegaProOfficial : La #SerieA esclude le squadre di #LegaPro dalla #CoppaItalia, pres. #Ghirelli: 'Espressione di una concezione elita… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli: 'Nuova formula della Coppa Italia? Come la Superlega, vengono ridotte le partite per creare spazi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli: 'Nuova formula della Coppa Italia? Come la Superlega, vengono ridotte le partite per creare spazi… -