Coppa Italia 2021-2022: Mediaset interessata ai diritti tv della competizione? (Di giovedì 6 maggio 2021) Secondo Il Corriere dello Sport anche Mediaset potrebbe essere interessata all’acquisizione dei diritti tv della Coppa Italia 2021-2022 La Coppa Italia 2021-2022 avrà un nuovo format. La competizione, infatti, sarà riservata a squadre di Serie A e di Serie B: cancellata la possibilità di assistere a favole come quella dell’Alessandria nel 2016. Il motivo è presto detto: rendere la Coppa nazionale più appetibile per le tv. Il Corriere dello Sport riporta che l’auspicio della Lega è attirare l’interesse anche di Mediaset oltre che della Rai, che nello scorso triennio aveva investito 33 milioni di euro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Secondo Il Corriere dello Sport anchepotrebbe essereall’acquisizione deitvLaavrà un nuovo format. La, infatti, sarà riservata a squadre di Serie A e di Serie B: cancellata la possibilità di assistere a favole come quella dell’Alessandria nel 2016. Il motivo è presto detto: rendere lanazionale più appetibile per le tv. Il Corriere dello Sport riporta che l’auspicioLega è attirare l’interesse anche dioltre cheRai, che nello scorso triennio aveva investito 33 milioni di euro ...

