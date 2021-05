Concorsi pubblici: cambiamenti nella valutazione dei titoli (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Movimento 5 Stelle ha richiesto delle modifiche al decreto Covid n. 44 risalente al 1° aprile 2021. Tale decreto stabiliva la ripresa dei Concorsi pubblici in presenza e definiva anche le regole da rispettare. Il decreto in questione ha lo scopo di semplificare e di modificare le procedure da seguire per procedere con lo svolgimento dei Concorsi pubblici nel rispetto delle normative contro il contagio da Covid-19. Novità sulla valutazione dei titoli nei Concorsi pubblici Le regole stabilite dal decreto di aprile però hanno scatenato una grande polemica in merito ai criteri di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale. Se si seguissero tali regole infatti si andrebbe a penalizzare i giovani e i ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Movimento 5 Stelle ha richiesto delle modifiche al decreto Covid n. 44 risalente al 1° aprile 2021. Tale decreto stabiliva la ripresa deiin presenza e definiva anche le regole da rispettare. Il decreto in questione ha lo scopo di semplificare e di modificare le procedure da seguire per procedere con lo svolgimento deinel rispetto delle normative contro il contagio da Covid-19. Novità sulladeineiLe regole stabilite dal decreto di aprile però hanno scatenato una grande polemica in merito ai criteri dideie dell'esperienza professionale. Se si seguissero tali regole infatti si andrebbe a penalizzare i giovani e i ...

Advertising

acartagine : Ho visto discriminazioni nei concorsi pubblici. Discriminati candidati comunisti. Mai candidati gruppettari, Lotta… - Concorsitalia : RT @ArpaMarche: #Lavoraconnoi ARPAM ricerca 2 assistenti amministrativi cat. C. Scadenza domande il 27_maggio 2021. Info e bando: https://t… - Viviana91024035 : RT @ComitatoPa: L'art.10 della Nuova Riforma dei Concorsi Pubblici va emendato. I ruoli di alta specializzazione devono essere predefiniti… - sab_italianoDOC : @LaNotiziaTweet Riguardo i concorsi pubblici sicuramente si potranno contare sulle dita di una mano gli emendamenti… - Geeex19 : RT @elisa_sbarbati: La lettera C art 10 del nuovo D.L. 44/21 sui concorsi pubblici va eliminata. NO alla PRESELEZIONE PER TITOLI DI STUDIO… -