Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi hanno litigato? Un’amicizia finita

(Di giovedì 6 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.contro, la showgirl spara a zero sull’ex gieffina: “Non mi è piaciuto il suo comportamento”.contro, la showgirl spara a zero sull’ex gieffina, ecco che cosa non le è proprio piaciuto: “Prima eravamo amiche, poi...”. La donna è stata ospite, oggi, nell’ultima puntata di Punto Z, lo

Advertising

IsolaDeiFamosi : Avremo l'onore di avere con noi anche Cecilia Rodriguez ?? #Isola - SabMusicIsLife : RT @MontegrandeS: Tommaso si commuove intervistando Cecilia Rodriguez: “Sono commosso quando vedo una coppia così felice, così perbene, com… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez rapporto con Giulia Salemi: “Perché non la seguo più” - #Cecilia #Rodriguez #rapporto #Giulia - infoitcultura : Cecilia Rodriguez “attacca” Giulia Salemi dopo Francesco Monte - infoitcultura : Cecilia Rodriguez delusa da Giulia Salemi: “Non si è comportata bene” -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez

Sono numerose le domande che nelle passate ore sono state poste adai suoi stessi follower sul conto del fidanzato Ignazio Moser e della sua esperienza all'Isola dei Famosi . La mancanza di Ignazio è tanta, come dichiarato anche in una intervista ...L'ospite di stasera, che l'influencer meneghino ha intervistato la fidanzata di Ignazio Moser,. A 'Il Punto Z' grande spazio anche al gioco e all'intrattenimento. Nei Golden Social, ...Cecilia Rodriguez si è scagliata duramente contro Giulia Salemi, pensa che ciò che ha fatto l'influencer non si fa tra amiche, di che si tratta.Cecilia Rodriguez svela perché non segue più Giulia Salemi e in che rapporti sono ad oggi. Ecco cosa ha dichiarato la modella.