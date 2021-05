Borse europee positive. A Milano denaro sulle banche (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, dopo la seduta in rally della vigilia e con gli investitori che nuovi spunti per proseguire gli acquisti analizzando le trimestrali. Sul mercato valutario, lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,24%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.792,3 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,4%. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +109 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,86%. Tra i listini europei resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,49%, Londra avanza dello 0,23%, e si muove in modesto rialzo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, dopo la seduta in rally della vigilia e con gli investitori che nuovi spunti per proseguire gli acquisti analizzando le trimestrali. Sul mercato valutario, lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,24%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.792,3 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,4%. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +109 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,86%. Tra i listini europei resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,49%, Londra avanza dello 0,23%, e si muove in modesto rialzo ...

