Bilanci in regola nella Capitale. Standard and Poor’s promuove la Raggi. L’outlook del Comune di Roma passa da negativo a stabile (Di giovedì 6 maggio 2021) Bilanci in regola nella Capitale grazie alla gestione Raggi. Standard and Poor’s ha, infatti, migliorato L’outlook del Comune di Roma, passato da negativo a stabile, confermando la valutazione a BBB. Secondo l’agenzia internazionale di rating, Roma trae beneficio da una ricchezza relativamente alta e da un quadro istituzionale che è stato di grande supporto. La città ha una buona liquidità a fronte anche dei debiti risalenti al passato. “Per la prima volta da molti anni – – ha scritto in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi -, un’importante agenzia di rating come ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 maggio 2021)ingrazie alla gestioneandha, infatti, miglioratodeldito da, confermando la valutazione a BBB. Secondo l’agenzia internazionale di rating,trae beneficio da una ricchezza relativamente alta e da un quadro istituzionale che è stato di grande supporto. La città ha una buona liquidità a fronte anche dei debiti risalenti alto. “Per la prima volta da molti anni – – ha scritto in un post su Facebook la sindaca diVirginia-, un’importante agenzia di rating come ...

