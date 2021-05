Beautiful, trama 6 maggio 2021: Hope vuole difendere Douglas (Di giovedì 6 maggio 2021) trama Beautiful 6 maggio 2021 che mette nero su bianco il fatto che Thomas sia oramai a buon punto per avere Hope. Ma in alternativa cosa accadrà? Ecco tutto quello che sta per succedere a Los Angeles. Thomas punta a Hope Nuova puntata Beautiful ricca di colpi di scena che riguardano sempre Thomas e Hope. Sappiamo bene che il Forrester stia facendo di tutto per stupire e far credere di essere innamorato di Zoe, così da spaventare il piccolo Douglas e ottenere l'attenzione di Hope. Thomas è riuscito a convincere Steffy a baciare Liam mentre Hope guardava incredula quello che stava accadendo e poi ha sconvolto Douglas, baciando Zoe davanti a tutti. Thomas nella puntata oggi ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 maggio 2021)che mette nero su bianco il fatto che Thomas sia oramai a buon punto per avere. Ma in alternativa cosa accadrà? Ecco tutto quello che sta per succedere a Los Angeles. Thomas punta aNuova puntataricca di colpi di scena che riguardano sempre Thomas e. Sappiamo bene che il Forrester stia facendo di tutto per stupire e far credere di essere innamorato di Zoe, così da spaventare il piccoloe ottenere l'attenzione di. Thomas è riuscito a convincere Steffy a baciare Liam mentreguardava incredula quello che stava accadendo e poi ha sconvolto, baciando Zoe davanti a tutti. Thomas nella puntata oggi ...

