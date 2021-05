Atalanta, c’è un problema rigori? Nell’era Gasp troppi errori: sbagliati 15 su 46, il 32% (Di giovedì 6 maggio 2021) Errare humanum est, sed perseverare… Beh lo sappiamo tutti, anche senza conoscere il latino, come va a finire di solito. L’importante, insomma, è non ricadere nell’errore o in quei difetti che si pensava di aver eliminato. Cosa vogliamo dire? Che quando Luis Muriel ha sbagliato il calcio di rigore contro il Sassuolo sembrava di assistere ad un film già visto e in effetti qualche ragione c’è, se a molti è venuto in mente qualcosa di strano e quella paura di guardare, quando un giocatore si avvicina al dischetto per calciare. Anche se il problema è meno grave di quel che sembra. Vediamo perché. Intanto, un dato confortante: il rigore sbagliato da Muriel è il primo, in questo campionato. L’Atalanta finora ne aveva trasformati 6 su 6, quindi con una media tra le più alte, invertendo una tendenza spiacevole del passato (la vedremo poi). Nel dettaglio: gol ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 maggio 2021) Errare humanum est, sed perseverare… Beh lo sappiamo tutti, anche senza conoscere il latino, come va a finire di solito. L’importante, insomma, è non ricadere nell’errore o in quei difetti che si pensava di aver eliminato. Cosa vogliamo dire? Che quando Luis Muriel ha sbagliato il calcio di rigore contro il Sassuolo sembrava di assistere ad un film già visto e in effetti qualche ragione c’è, se a molti è venuto in mente qualcosa di strano e quella paura di guardare, quando un giocatore si avvicina al dischetto per calciare. Anche se ilè meno grave di quel che sembra. Vediamo perché. Intanto, un dato confortante: il rigore sbagliato da Muriel è il primo, in questo campionato. L’finora ne aveva trasformati 6 su 6, quindi con una media tra le più alte, invertendo una tendenza spiacevole del passato (la vedremo poi). Nel dettaglio: gol ...

