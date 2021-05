Astori | è uscito il libro di Francesca Fioretti | ' Oggi sono tanto emozionata'

Advertising

Corriere dello Sport.it

"Io sono amore. Un canto di forza, dolore e rinascita" è il titolo del libro scritto da Francesca Fioretti , vedova di Davide. La giovane madre della piccola Vittoria , nata dalla relazione con il capitano della Fiorentina, ha raccontato di aver deciso di scrivere questo libro "per tre persone e due sole ragioni: per ...dallo Spallanzani, Ciro Immobile ci ha tenuto a ribadire l'importanza dei vaccini. Nel corso ... ritenuto colpevole per la morte di Davide, scomparso nel 2018. Dalle considerazioni sui ...Un canto di forza, dolore e rinascita" è il titolo del libro scritto da Francesca Fioretti, vedova di Davide Astori. La giovane madre della piccola ... Oggi, attraverso il suo profilo Instagram ha ...Il post di Francesca Fioretti ha subito fatto il giro della rete, la napoletana ha annunciato di aver scritto un libro per raccontare la sua storia.