Zanetti | “La Superlega? Un errore”

(Di mercoledì 5 maggio 2021)ha rilasciato una lunga intervista a La Nacion toccando molti temi “Questo progetto è iniziato con Conte due anni fa. E dal suo arrivo sono stato molto più vicino alla squadra”, dice. All’inizio quando comunque già ricoprivo il mio ruolo da vice presidente, mi sono dedicato di più ad altre cose. Non che non fossi vicino alla zona sportiva, ma mi dedicavo anche ad altri campi. Ho vissuto questo processo da quando è nato ed è una grande soddisfazione vedere i frutti di tutto questo lavoro, continua. “Passando anche attraverso momenti amari che, attenzione, sono fondamentali per crescere, maturare e migliorare. E questo gruppo doveva superare quelle fasi negative per prepararsi a vincere, per imparare a vincere”. Ti riferisci alla fine di Europa League persa lo scorso anno, essere stati eliminati nel girone ...

SULLA SUPERLEGA - "La risposta è stata data dai tifosi di calcio. E non solo quelli dei 12 club. Forse, per essere sempre al servizio della squadra, ma soprattutto nei momenti di difficoltà, perché non tutti sono presenti nei momenti difficili. Bisogna lavorare in ... Sulla Superlega, Zanetti non ha più dubbi: 'La risposta è stata data dai tifosi. Il leggendario calciatore nerazzurro ha parlato anche delle difficoltà del club: 'È vero che a metà stagione il club po ... Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato della figura di Antonio Conte e dello Scudetto nerazzurro. CONTE RIVALITA' INTER JUVE – «Penso che al tifoso della Juve non faccia piacere per nul ...