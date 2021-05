Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Lorenzo Marsaglia in semifinale nel trampolino 3m, Giovanni Tocci fuori e con tanta amarezza (Di mercoledì 5 maggio 2021) E’ andata in scena nella nottata italiana la fase eliminatoria della gara maschile dal trampolino 3 metri. Due gli azzurri in gara, ovvero Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci che in coppia hanno ottenuto il pass olimpico nella gara syncro (trampolino 3 metri). Ebbene, il riscontro finale è stato positivo per Marsaglia, con il brivido, e negativo per Tocci con tanto rammarico. Marsaglia ha ottenuto la qualificazione per le semifinali, qualificandosi 18° e quindi conquistando l’ultima posizione utile per essere parte del penultimo atto, mentre per il nativo di Cosenza tutto è sfumato all’ultimo tuffo, concludendo in 22ma posizione. Una gara diametralmente opposta quella dei due italiani. Tocci ha cominciato bene e nelle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) E’ andata in scena nella nottata italiana la fase eliminatoria della gara maschile dal3 metri. Due gli azzurri in gara, ovveroche in coppia hanno ottenuto il pass olimpico nella gara syncro (3 metri). Ebbene, il riscontro finale è stato positivo per, con il brivido, e negativo percon tanto rammarico.ha ottenuto la qualificazione per le semifinali, qualificandosi 18° e quindi conquistando l’ultima posizione utile per essere parte del penultimo atto, mentre per il nativo di Cosenza tutto è sfumato all’ultimo tuffo, concludendo in 22ma posizione. Una gara diametralmente opposta quella dei due italiani.ha cominciato bene e nelle ...

