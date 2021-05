TV7Benevento : Tuffi: CdM, Sarah Jodoin Di Maria conquista la carta olimpica dalla piattaforma... - sportface2016 : #Tuffi, Sarah #JodoinDiMaria si qualifica per la finale alla CdM di #Tokyo e ottiene anche il pass per le… - sportface2016 : Tuffi, Cdm Tokyo: Azzurri subito fuori nella terza giornata di gare -

Ultime Notizie dalla rete : Tuffi CdM

SassariNotizie.com

Nel frattempo il testo del decreto covid approvato ine in vigore dal 26 aprile al 31 luglio ... dal 1° luglio via libera anei parchi acquiatici , piscine degli stabilimenti termali, il 1° ...Nella terza giornata di Coppa del Mondo a Tokyo , le tuffatrici azzurri Elena Bertocchi e Chiara Pellacani , già qualificate all'Olimpiade nel trampolino sincro, si fermano alle eliminatorie del ...Tokyo, 5 mag. - (Adnkronos) - Tuffi ancora protagonisti in vista di Tokyo 2020. Sarah Jodoin Di Maria ha messo in cassaforte la carta olimpica nella ...MERCATO SAB 26 MAGE' già finito l'amore tra Higuain e la Juventus? Marotta ha fissato il prezzo del Pipita! MERCATO SAB 26 MAGCDM - La Roma si tuffa su Berardi, il Napoli torna su Politano: c'è l'ok d ...