Sul sito della Commissione Ue manca il Recovery Plan dell’Italia (Di mercoledì 5 maggio 2021) C’è un piccolo mistero che aleggia intorno al Recovery Plan italiano: sul sito della Commissione europea, dove sono raccolti tutti i piani nazionali di Ripresa degli Stati europei per rispondere alla crisi provocata dal Covid-19, manca il Pnrr dell’Italia. Alla voce “Italia” non c’è il link che porta al sito web del governo italiano. Un dettaglio non trascurabile scovato dalla giornalista corrispondente da Bruxelles, Angela Mauro. Dalla Commissione Ue invitano gli Stati a pubblicare i piani per trasparenza verso i cittadini, da interpretare quasi come un dovere visto che il Recovery è la più grande manovra economica mai finanziata dall’Unione Europea. Stati come Germania, Francia e Spagna, infatti, hanno pubblicato il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021) C’è un piccolo mistero che aleggia intorno alitaliano: suleuropea, dove sono raccolti tutti i piani nazionali di Ripresa degli Stati europei per rispondere alla crisi provocata dal Covid-19,il Pnrr. Alla voce “Italia” non c’è il link che porta alweb del governo italiano. Un dettaglio non trascurabile scovato dalla giornalista corrispondente da Bruxelles, Angela Mauro. DallaUe invitano gli Stati a pubblicare i piani per trasparenza verso i cittadini, da interpretare quasi come un dovere visto che ilè la più grande manovra economica mai finanziata dall’Unione Europea. Stati come Germania, Francia e Spagna, infatti, hanno pubblicato il ...

Ultime Notizie dalla rete : Sul sito Attacchi informatici, Osservatorio CRIF: in Italia nel II semestre 2020 +56,7% "I dati dell'Osservatorio cyber ci sensibilizzano sul livello di vulnerabilità dei dati di privati ... dovendo così necessariamente avviare un sito web e gestire ordini online. Come tutte le novità non ...

Spider - Man: No Way Home potrebbe contenere la morte più sconvolgente della saga? In attesa di scoprire qualche novità sul futuro di Peter Parker, il sito CBR ha portato alla nostra attenzione una teoria che, per via della sua plausibilità, in questo periodo sta ottenendo un discreto successo tra i fan dei fumetti e ...

Antica Kroton, Voce: “Pubblicheremo sul sito la documentazione” CrotoneNews Palestre, vacanze e concerti: le novità sui voucher nel decreto Sostegni I voucher “trainano” il decreto Sostegni. Il provvedimento che tra poche ore approderà in aula al Senato in vista del via libera in prima lettura nel passaggio nelle Commissioni Finanze e Bilancio ha ...

La Cerimonia del 5 maggio, Bagliani declama l’ode manzoniana ALESSANDRIA. Oggi si legge «Il cinque maggio» di Alessandro Manzoni. E visto che è anche l’anno del bicentenario dalla morte di Napoleone Bonaparte, questa lettura sarà nelle sale del Marengo Museum, ...

