Roberto Carlos | “La Champions è la casa del Real | ma servirà tanta umiltà e rispetto per gli avversari”

Nel pre-partita di Chelsea-Real Madrid, ritorno delle semifinali di Champions League, l'ambasciatore dei Blancos Roberto Carlos ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: Ci dice una cosa che il Real deve fare e una che non deve fare questa sera?"Giocheremo contro una grande squadra, che è il Chelsea. Dovremo fare una grande partita, non soffrire tanto e giocare il nostro calcio, a viso aperto, per novanta minuti". Cosa vi insegna la partita d'andata?"Nei primi minuti abbiamo sofferto un po' perché il Chelsea ha giocatori molto forti e grande fisicità. Oggi però è una partita diversa, nella quale dovremo giocare come abbiamo sempre fatto in Champions League". Anche perché la Champions è la casa del Real Madrid."Sì, ma dovremo avere ...

