Raccolta differenziata e riciclo, l’Italia tra i primi in Europa. Report Anci e Conai (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Se l’Italia è tra i leader europei nel settore della Raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti, significa che il modello funziona e va difeso in Europa”. Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani intervenendo alla presentazione dei Rapporti 2019 e 2020 previsti dall’Accordo tra Anci e Conai, l’Associazione dei Comuni Italiani e il Consorzio Nazionale Imballaggi, presentati ieri a Roma. E che il modello funziona lo dimostrano i numeri contenuti nei rapporti. Cresce nel nostro Paese la percentuale delle raccolte differenziate: nel 2019 è stato raggiunto il 62%, con un incremento del 3,5% rispetto all’anno precedente. In crescita anche la quantità dei rifiuti di imballaggio gestite dai Consorzi di filiera che sfiorano i 6 milioni ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Seè tra i leader europei nel settore dellae deldei rifiuti, significa che il modello funziona e va difeso in”. Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani intervenendo alla presentazione dei Rapporti 2019 e 2020 previsti dall’Accordo tra, l’Associazione dei Comuni Italiani e il Consorzio Nazionale Imballaggi, presentati ieri a Roma. E che il modello funziona lo dimostrano i numeri contenuti nei rapporti. Cresce nel nostro Paese la percentuale delle raccolte differenziate: nel 2019 è stato raggiunto il 62%, con un incremento del 3,5% rispetto all’anno precedente. In crescita anche la quantità dei rifiuti di imballaggio gestite dai Consorzi di filiera che sfiorano i 6 milioni ...

