"Questo grazie alla Lega". Borghi parla e la Pd Zampa ha una crisi di nervi in diretta | Video (Di mercoledì 5 maggio 2021) "E' curioso scoprire che portare avanti le proprie idee è visto come pericoloso o dannoso": Claudio Borghi difende il lavoro della Lega all'interno del governo Draghi in colLegamento con Omnibus su La7. "Questa non è un'alleanza politica, Questo è un governo di unità nazionale, dove ognuno porta il suo contributo. Se ci fosse stato solo il Pd al governo, Draghi non avrebbe potuto parlare di turismo", ha detto il deputato della Lega, mandando una frecciatina all'altra ospite della trasmissione, la dem Sandra Zampa. .Scendendo nel dettaglio, il leghista ha specificato: "Enrico Letta aveva detto che non si poteva pensare di riaprire nulla prima del completamento della vaccinazione per i 60enni. Questo significa che quello che ha detto ieri ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) "E' curioso scoprire che portare avanti le proprie idee è visto come pericoloso o dannoso": Claudiodifende il lavoro dellaall'interno del governo Draghi in colmento con Omnibus su La7. "Questa non è un'alleanza politica,è un governo di unità nazionale, dove ognuno porta il suo contributo. Se ci fosse stato solo il Pd al governo, Draghi non avrebbe potutore di turismo", ha detto il deputato della, mandando una frecciatina all'altra ospite della trasmissione, la dem Sandra. .Scendendo nel dettaglio, il leghista ha specificato: "Enrico Letta aveva detto che non si poteva pensare di riaprire nulla prima del completamento della vaccinazione per i 60enni.significa che quello che ha detto ieri ...

virginiaraggi : Questo pomeriggio in Campidoglio con i protagonisti dell’iniziativa “Ti accompagno io”: corse gratuite in taxi per… - francescoseghez : Perché gli Istituti Tecnici Superiori devono aprirsi alla formazione degli adulti e perché questo dovrebbe interess… - matteosalvinimi : ...conquista attesa da più di dieci anni: GRAZIE ad associazioni e famiglie per i consigli e il sostegno che ci han… - SandraCeradini : RT @francycognato: @MandenFrutas e' possibile inviare antiparassitari (o cibo) ordinando da altri siti o anche inviando pacchi a questo ind… - de_Siraffa : @biscottoverde Cercavo un thread come questo. Grazie! -

Ultime Notizie dalla rete : Questo grazie TRACCE DI ORSO MARSICANO A LUCITO (CB) Grazie a una rete di contatti e alle evidenze fotografiche, è stata attivata la Rete di ... Per chi volesse approfondire le migliori pratiche di convivenza tra l'uomo e l'orso, a questo link è possibile ...

Giro d'Italia: il 12 maggio la tappa parte da piazza Roma Stiamo uscendo, con grandi sacrifici e grazie ai vaccini, da un anno e mezzo di dolore, vogliamo vedere in questo evento un bel segnale nella prospettiva della ripartenza, anche per la visibilità che ...

Fonseca: "Ho sempre dato il massimo per questo club. Grazie Roma" Voce Giallo Rossa Roma, sgominata piazza di spaccio a Tor Bella Monaca. Operazione partita dall’appello di una mamma Terzo blitz dei Carabinieri contro lo spaccio di droga a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Le indagini partite dalla segnalazione di un genitore.

Italiani residenti all'estero. Analisi a distanza di un anno dallo scoppio della pandemia I cervelli che abbiamo nelle università e i lavoratori e le imprese che sono all'estero ritornare poter lavorare in Italia nel nel altri paesi quindi lascio subito la parola a Matteo Paolo Paolo produ ...

a una rete di contatti e alle evidenze fotografiche, è stata attivata la Rete di ... Per chi volesse approfondire le migliori pratiche di convivenza tra l'uomo e l'orso, alink è possibile ...Stiamo uscendo, con grandi sacrifici eai vaccini, da un anno e mezzo di dolore, vogliamo vedere inevento un bel segnale nella prospettiva della ripartenza, anche per la visibilità che ...Terzo blitz dei Carabinieri contro lo spaccio di droga a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Le indagini partite dalla segnalazione di un genitore.I cervelli che abbiamo nelle università e i lavoratori e le imprese che sono all'estero ritornare poter lavorare in Italia nel nel altri paesi quindi lascio subito la parola a Matteo Paolo Paolo produ ...