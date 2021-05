Pfizer e Moderna | richiamo dopo 42 giorni Le indicazioni del Cts

fattoquotidiano : BIG PHARMA Boom dei prezzi: entro fine anno Biontech, Moderna e AstraZeneca fattureranno oltre 35 miliardi di dolla… - lorepregliasco : I vaccini Pfizer e Moderna hanno un'efficacia del 94% sui ricoveri delle persone con più di 65 anni ?? - Agenzia_Ansa : BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti-Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponi… - salva_savior : @Andreacar_88 @stebellentani @GiovaQuez Perchè sul piano c'è scritto che ai vulnerabili bisogna dare i vaccini Pfiz… - marghiadnsal : Passa a 42 giorni l'intervallo tra prima e seconda dose per i #vaccini @pfizer e @moderna_tx . Ok a richiamo con… -

Vaccini, richiamodopo 42 giorni/ Cts - Min. Sa.: ok 2dose AstraZeneca Acquistare un siero anti - Covid su questi portali è una follia da non prendere neppure minimamente in ...Il Ministero della Salute con una nuova circolare sui vaccini recepisce il parere del Comitato Tecnico Scientifico e predispone il richiamo (la seconda dose) per i sieria 42 giorni dopo la prima somministrazione, e non più 21 o 28 giorni. " Sulla scorta di questa considerazione, pur a fronte di studi registrativi che indicano come l'intervallo tra la ...Il ministero della Salute con una nuova circolare firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza torna sul tema dell’estensione a 42 giorni dell’intervallo tra le dosi di vaccini a mRNA Pfizer e ...Per i bambini fra i 6 mesi e i 2 anni sta provando con tre dosaggi: 25, 50 e 100 microgrammi. Non solo: Pfizer prevede di chiedere a settembre negli Stati Uniti l'autorizzazione del suo vaccino anti C ...