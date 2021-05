Papà scompare con le figlie piccole a Tenerife | si teme per la sorte delle due bambine

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 5 maggio 2021) . Sono ancora tutti da delineare i contorni della vicenda che giunge dae che riguarda la scomparsa di due, Anna e Olivia, due sorelline di soli uno e sei anni, e del loro padre Tomás Gimeno martedì 27 aprile. L’uomo che ha trascorso con lel’intero pomeriggio non le avrebbe riportate alla ex compagna che avrebbe invece minacciato con una telefonata: “Non rivedrai più né me né loro”. Intanto è stata ritrovata in mare, abbandonata, l’imbarcazione con la quale il 37enne si era allontanato. È passata una settimana esatta dal giorno della scomparsa di Anna e Olivia, le due sorelline di soli uno e sei anni, residenti sull’isola canaria di, con la mamma Beatriz. Con loro ha fatto perdere le sue tracce anche il padre, Tomás Gimeno, che secondo gli inquirenti sarebbe il responsabile della loro ...