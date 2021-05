Omicidio di Lisa Gabriele, indagato ex poliziotto che aveva una relazione con la vittima (Di mercoledì 5 maggio 2021) Omicidio di Lisa Gabriele. Inviato un avviso di garanzia a Marco Mirko Abate, l’ex poliziotto che aveva una relazione con la vittima. L’assoluta necessità di effettuare accertamenti tecnici irripetibili su un cellulare appartenuto a Lisa Gabriele, è stata la motivazione che ha determinato l’iscrizione sul registro degli indagati di Maurizio Mirko Abate, 51 anni, ex poliziotto, che, al momento della tragedia, aveva una relazione sentimentale con la vittima. Lisa Gabriele fu ritrovata cadavere nella sua auto, una 500, nel gennaio 2005 a Rose. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Denise Pipitone: i carabinieri a casa di Anna ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 maggio 2021)di. Inviato un avviso di garanzia a Marco Mirko Abate, l’excheunacon la. L’assoluta necessità di effettuare accertamenti tecnici irripetibili su un cellulare appartenuto a, è stata la motivazione che ha determinato l’iscrizione sul registro degli indagati di Maurizio Mirko Abate, 51 anni, ex, che, al momento della tragedia,unasentimentale con lafu ritrovata cadavere nella sua auto, una 500, nel gennaio 2005 a Rose. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Denise Pipitone: i carabinieri a casa di Anna ...

