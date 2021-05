Morti bianche, dopo Luana anche Cristian. Meloni: “La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Due giorni fa Luana, oggi Cristian. Due Morti bianche, due pesi sulla coscienza di chi governa il Paese e spesso depista l’attenzione su temi che nulla hanno a che vedere con le vere emergenze degli italiani. Mentre in Toscana si piange la morte di Luana D’Orazio, la 22enne operaia morta la mattina del 3 maggio in un infortunio sul lavoro in un’azienda tessile di Oste di Montemurlo (Prato), oggi è arrivata un’altra terribile notizia, quella di un’altra morte bianca. Un operaio di 49 anni è morto in un incidente sul lavoro verificatosi all’interno di un’azienda di Busto Arsizio, nel Varesotto. Cristian Martinelli, rimasto schiacciato da un’enorme fresa industriale, è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Legnano ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Due giorni fa, oggi. Due, due pesi sulla coscienza di chi governa il Paese e spesso depista l’attenzione su temi che nulla hanno a che vedere con le vere emergenze degli italiani. Mentre in Toscana si piange la morte diD’Orazio, la 22enne operaia morta la mattina del 3 maggio in un infortunio sulin un’azienda tessile di Oste di Montemurlo (Prato), oggi è arrivata un’altra terribile notizia, quella di un’altra morte bianca. Un operaio di 49 anni è morto in un incidente sulverificatosi all’interno di un’azienda di Busto Arsizio, nel Varesotto.Martinelli, rimasto schiacciato da un’enorme fresa industriale, è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Legnano ...

