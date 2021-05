Meteo, venti di burrasca su Nord e Centro: allerta su una regione del Sud (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le previsioni Meteo del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, dell’Aeronautica Militare e del Meteorologo Mario Giuliacci di oggi, mercoledì 5 maggio, indicano venti forti di burrasca sul Nord e sul Centro e piogge diffuse su tutto il Sud con temporali forti sulla Sicilia. Vediamo i dettagli Partiamo dai dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata del 4 maggio e valido per tutta la giornata di oggi mercoledì 5 maggio. E’ attivata un’avviso di Meteo avverso per venti forti fion a burrasca ed un’allerta di livello giallo per rischio idrogeologico derivante da temporali sulla Sicilia. Il resto della cartina dell’Italia ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le previsionidel Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, dell’Aeronautica Militare e delrologo Mario Giuliacci di oggi, mercoledì 5 maggio, indicanoforti disule sule piogge diffuse su tutto il Sud con temporali forti sulla Sicilia. Vediamo i dettagli Partiamo dai dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata del 4 maggio e valido per tutta la giornata di oggi mercoledì 5 maggio. E’ attivata un’avviso diavverso perforti fion aed un’di livello giallo per rischio idrogeologico derivante da temporali sulla Sicilia. Il resto della cartina dell’Italia ...

