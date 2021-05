(Di mercoledì 5 maggio 2021) Le, ma anche spinaci, radicchio rosso, rucola e finocchi, e la frutta. Verdure e frutta cheale ai. “Il menù ideale quotidiano non può dimenticare cinque porzioni tra frutta e verdura. Non solo per proteggere l’organismo dal cancro ma anche, ed è il risultato di una ricerca americana appena pubblicata, per assicurare la salute di– sottolinea sul ‘Messaggero’ Antonio G. Rebuzzi, docente di Cardiologia dell’università Cattolica di Roma – La frutta e la verdura sono alla base di numerose diete, prima tra tutte quella Mediterranea, la cui importanza nella riduzione delle malattie cardiovascolari è stata ampiamente dimostrata attraverso numerosissimi studi. Nonostante ciò, solo un adulto su dieci mangia abbastanza frutta o ...

Vanno bene spinaci, radicchio rosso, funghi, zucchine, rucola, finocchi mentre è da preferire la frutta fuori dai pasti come ad esempio kiwi, mandarini, albicocche, ciliegie, mele, ananas con l'...