La mia filosofia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Premio Nobel per la letteratura nel 1950, il gallese Bertrand Russell (1872-1970) è stato uno dei maggiori e più noti pensatori del Ventesimo secolo. Di sé ebbe a dire: “Tre passioni, semplici ma irresistibili, hanno governato la mia vita: la sete d’amore, la ricerca della conoscenza e una struggente compassione per le sofferenze dell’umanità”. L’ampia autopresentazione filosofica che qui recensiamo risale al 1959 ed è concentrata soprattutto sulla componente teoretica del suo pensiero, maturato a partire dagli studi giovanili seguiti presso il prestigioso Trinity College di Cambridge. Dopo una iniziale adesione all’idealismo, Russell rientrò nella tradizione realistica ed empiristica e si convinse che la filosofia dovesse basarsi sulle acquisizioni della scienza. La dottrina filosofica che giudicò maggiormente rispondente a tale esigenza fu l’atomismo logico, in ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Premio Nobel per la letteratura nel 1950, il gallese Bertrand Russell (1872-1970) è stato uno dei maggiori e più noti pensatori del Ventesimo secolo. Di sé ebbe a dire: “Tre passioni, semplici ma irresistibili, hanno governato la mia vita: la sete d’amore, la ricerca della conoscenza e una struggente compassione per le sofferenze dell’umanità”. L’ampia autopresentazione filosofica che qui recensiamo risale al 1959 ed è concentrata soprattutto sulla componente teoretica del suo pensiero, maturato a partire dagli studi giovanili seguiti presso il prestigioso Trinity College di Cambridge. Dopo una iniziale adesione all’idealismo, Russell rientrò nella tradizione realistica ed empiristica e si convinse che ladovesse basarsi sulle acquisizioni della scienza. La dottrina filosofica che giudicò maggiormente rispondente a tale esigenza fu l’atomismo logico, in ...

RaiCultura : “Non si può scegliere un libro. Ecco, se proprio bisogna farlo allora si sceglie un libro che abbia cambiato una vi… - fivedaysout : In questo momento la mia filosofia di vita é: evitare tutti i problemi sino a quando non diventano troppo grandi per essere ignorati - BolleDiSpumante : Tacere non significa che io non abbia niente da dire, o che quello che vedo mi sta bene, Il mio tacere vuol dire:… - solocontebef : che c'è di nuovo? DEVO ASCOLTARE DUE AUDIO DELLA MIA PROFESSORESSA DI FILOSOFIA DOVE SPIEGA LA LEZIONE - Giunorja : @nerorimmel Io non rispondo mai ?? Cioè con sti telefoni non puoi nemmeno fare finta di non essere in casa o stacca… -