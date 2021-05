Juventus, Chiesa recupera per il Milan: le ultime dalla Continassa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Federico Chiesa è il grande atteso per il match tra Juve e Milan di domenica. Ecco le sue condizioni in vista dell’incontro Champions Come appreso da Juventusnews24, Federico Chiesa dovrebbe essere recuperato in vista del big match contro il Milan di Pioli, valido per un posto in Champions nella prossima stagione. L’esterno ex Fiorentina non aveva giocato contro l’Udinese, e Pirlo conta sul suo recupero proprio per la partita contro i rossoneri, che ha il sapore di un vero e proprio spareggio per la Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Federicoè il grande atteso per il match tra Juve edi domenica. Ecco le sue condizioni in vista dell’incontro Champions Come appreso danews24, Federicodovrebbe essereto in vista del big match contro ildi Pioli, valido per un posto in Champions nella prossima stagione. L’esterno ex Fiorentina non aveva giocato contro l’Udinese, e Pirlo conta sul suo recupero proprio per la partita contro i rossoneri, che ha il sapore di un vero e proprio spareggio per la Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

