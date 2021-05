Inter : Il Presidente Steven Zhang ha incontrato la squadra al Suning Training Centre - pisto_gol : Quello dell’Inter è anche il primo scudetto nella storia del calcio italiano vinto da una proprietà straniera: la f… - SkySport : Inter, Suning 1^ proprietà straniera a vincere lo scudetto in Italia: e ora che succede? #SkySport #Inter - Giorno_Milano : Inter, Suning paga gli stipendi di febbraio. Ora è caccia a prestito e nuovi soci - Dalla_SerieA : Inter, Zhang Jindong fa festa: “Lo scudetto è solo l’inizio” - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Suning

Il nuovo finanziatore (che riceverà in pegno azioni dell'da Grat Horizon Sarl, holding lussemburghese di) avrà poi diritto a essere informato per operazioni superiori ai 25 milioni di ...Il giocatore sarebbe voluto rimanere all', ricorda Il Secolo XIX , ma il club dinon lo aveva riscattato.In fondo anche Helenio Herrera, dopo i trionfi, andò ad allenare la Roma La notizia, che per forza sta producendo un gran clamore e non soltanto in Italia, è proprio di questi secondi: l’ha sentita? G ...Dopo i festeggiamenti per lo scudetto, il gruppo cinese apre la cassaforte e sborsa 12 milioni. Tutto il resto verrà liquidato a fine maggio ...