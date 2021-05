Indiana Jones 5, Mads Mikkelsen: "Ho letto la sceneggiatura ed è grandiosa" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mads Mikkelsen ha parlato di Indiana Jones 5 svelando che ha già potuto leggere la sceneggiatura del film diretto da James Mangold. Indiana Jones 5 avrà nel proprio cast anche Mads Mikkelsen e l'attore ha parlato della sceneggiatura del film durante una recente intervista. L'attore, recentemente protagonista del film vincitore di un premio Oscar Un altro giro, ha inoltre condiviso il proprio entusiasmo per il progetto che verrà diretto da James Mangold. Mads Mikkelsen, intervistato da Collider, ha dichiarato: "Sono davvero eccitato per Indiana Jones 5. Ho riguardato l'altro ieri I predatori dell'arca perduta ed è così fatto bene e affascinante, una ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 maggio 2021)ha parlato di5 svelando che ha già potuto leggere ladel film diretto da James Mangold.5 avrà nel proprio cast anchee l'attore ha parlato delladel film durante una recente intervista. L'attore, recentemente protagonista del film vincitore di un premio Oscar Un altro giro, ha inoltre condiviso il proprio entusiasmo per il progetto che verrà diretto da James Mangold., intervistato da Collider, ha dichiarato: "Sono davvero eccitato per5. Ho riguardato l'altro ieri I predatori dell'arca perduta ed è così fatto bene e affascinante, una ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Indiana Jones 5, Mads Mikkelsen: 'Ho letto la sceneggiatura ed è grandiosa' - GianlucaOdinson : Indiana Jones 5, Mads Mikkelsen: 'Ho letto la sceneggiatura ed è grandiosa' - - Delfinoerrante7 : @NetflixIT Il Padrino Il Padrino parte seconda Braveheart Guerre stellari C,'era una volta il west Giù la testa Inc… - DeLaura_et_Alia : Stasera #AlbertoAngela in versione profanatore di tombe antiche per scovare reperti introvabili fa molto Indiana Jo… - domenicoditell1 : #Ulisse dopo la Jeep ora in Elicottero. Indiana Jones ad Alberto ie porta l'acqua con le orecchie -