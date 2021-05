Iezzo contro Mazzoleni | “Sfavorisce sempre il Napoli | assurdo che il Var non intervenga Vi racconto un aneddoto sul fratello”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La discussione su Paolo Silviova avanti ed anche Gennaropartecipa al dibattito. L’ex portiere delai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante il programma ‘Il Grande Tifoso’ di Carlo Alvino, ha commentato il gol annullato a Victor Osimhen il-Cagliari: “E’ veramenteche si possa annullare un gol del genere“. Effettivamente anche dalle immagini rallentate non si capisce come Fabbri abbia potuto prendere una decisione del genere, dato che il tocco del nigeriano su Godin è veramente minimo. Ma ancora di più Fabbri eal Var non hanno visto tocchi molto più ‘pesanti’ che hanno interessato ad esempio Lozano, sbilanciato in area di rigore al momento del tiro. Si è detto che, da protocollo Var, non ...