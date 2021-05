Hanno provato a stuprarmi | poi alla Polizia Cucinotta | confessione agghiacciante dalla Berlinguer | umiliata due volte

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Maria Graziaha subìto una tentata violenza sessuale. A raccontarlo è la stessa attrice in collegamento con Biancaa Cartabianca, su Rai tre, nella puntata andata in onda ieri sera 4 maggio. "Ero a Parigi quando è successo. Quando sono andata a denunciare il tentativo di stupro, lami ha detto che, essendo una bella ragazza, avevo provocato e quindi mi meritavo quell'aggressione", ha detto lache all'epoca, quando fu aggredita in Francia, aveva 20 anni. "È stata un'aggressione sull'aggressione. La prima l'avevo subita e l'altra l'aveva fatta ladove ero andata. Quindi sono uscita fuori da lì completamente sconvolta perché mi sono trovata abbandonata da sola, lontana dfamiglia e non creduta. Ma, soprattutto, mortificata. Mortificata di ...