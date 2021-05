Ernesto Maria Ruffini | Per la riforma del fisco fare piazza pulita di 800 leggi

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Abbiamo circa 800 norme tributarie, e quindi servono 800 spiegazioni, circolari di attuazione, declinazioni, da qui. Se si vuole un’ Amministrazione semplice il Parlamento facciadi 800e ne faccia poche e semplici”. Così il direttore dell’Agenzia delle Entratein commissione Anagrafe Tributaria sottolineando che lafiscale è un’occasione anche per “far pulizia dell’eccessiva normazione”.ha ricordato che nel 1954 le dichiarazioni (cartacee) erano presentate entro il 31 marzo “ora con le precompilate on line si arriva alla presentazione a novembre”.

Il direttore dell'Agenzia delle EntrateRuffini ha annunciato novità in arrivo per quel che riguarda la rendicontazione dell' IVA : "a partire dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2022 sarà messa a disposizione dei ...Lo ha spiegato il direttore dell'Agenzia delle Entrate,Ruffini, sottolineando inoltre che 'a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 sarà messa a disposizione dei ...Il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha annunciato novità in arrivo per quel che riguarda la rendicontazione dell'IVA."Dal 10 maggio 2021 i cittadini potranno visualizzare il modello 730 precompilato per i redditi 2020" arricchito da una maggiore quantità di dati precompilati sulle spese detraibili. Lo ha spiegato il ...