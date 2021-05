Diritti tv, Sky contro Dazn: prima udienza sul ricorso (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mentre i club di Serie A sono pronti a riunirsi in videoconferenza per cercare di assegnare il pacchetto 2 dei Diritti tv della Serie A, nella giornata di oggi andrà in scena la prima udienza sul ricorso presentato da Sky contro l’acquisizione dei pacchetti 1 e 3 da parte di Dazn per il ciclo 2021-2024. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mentre i club di Serie A sono pronti a riunirsi in videoconferenza per cercare di assegnare il pacchetto 2 deitv della Serie A, nella giornata di oggi andrà in scena lasulpresentato da Skyl’acquisizione dei pacchetti 1 e 3 da parte diper il ciclo 2021-2024. L'articolo

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B ACQUISITI I DIRITTI DEL TRIENNIO 2021/2024 Sky trasmetterà i 380 match, più playoff e playout… - CalcioFinanza : Diritti tv, #Sky contro #Dazn: oggi prima udienza sul ricorso - sportli26181512 : #Media #Notizie Diritti tv, Sky contro Dazn: prima udienza sul ricorso: Mentre i club di Serie A sono pronti a riun… - enrick81 : @AgoCannella @napoliforever89 @famigliasimpson @Tvottiano @tw_fyvry @OltreTv @misterf_tweets @MikyS03 @CIAfra73… - Primaonline : Diritti Tv, giornata campale per Sky: in Tribunale per il ricorso e con l’assemblea di Lega per il pacchetto 2… -