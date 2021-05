Covid-19 | una radiografia può salvare la vita

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ho passato circa un mese in ospedale a causa di una polmonite interstiziale bilaterale provocata dal-19. Mi sono contagiato e dopo 8 giorni, vissuti da ignaro asintomatico, ho scoperto tramite un tampone molecolare di essere positivo. Su indicazione del medico di famiglia mi sono isolato a casa, senza febbre, tosse o fame d’aria. 4 giorni dopo il tampone, su insistenza di un amico, mi sono sottoposto a una TAC polmonare che ha evidenziato la presenza di una polmonite che rendeva necessario un ricovero immediato. I miei polmoni erano colpiti al 50%. Io non ho fatto parte dell?85% dei casi destinati a guarire presto, ma il virus, in maniera subdola, ha aggredito il mio tessuto polmonare, senza dare sintomi clinici apparenti. Se non avessi fatto la TAC, restando a casa qualche giorno in più, convinto di non correre rischi in quanto asintomatico, il danno organico ...